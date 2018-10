Eksplozja w siedzibie FSB. Służby ustalają tożsamość zabitego mężczyzny

Z dotychczasowych informacji wynika, że do eksplozji doszło przy wejściu do budynku FSB. Gubernator regionu Igor Orłow poinformował, że wybuch nastąpił w pomieszczeniu prowadzącym do siedziby, co zakończyło się śmiercią jednej osoby. – Troje poszkodowanych trafiło do szpitala – dodał urzędnik. Trwa ustalanie tożsamości zabitego. Na razie wiadomo, że nie był on pracownikiem FSB.

Więcej szczegółów przekazał Narodowy Komitet Antyterrorystyczny. „Według wstępnych informacji, osoba, która weszła do budynku, wyjęła z torby niezidentyfikowany przedmiot, który po chwili eksplodował w jej rękach, w wyniku czego sprawca odniósł śmiertelne obrażenia” - czytamy w komunikacie prasowym.

Na miejsce wezwano służby, które ustalają okoliczności zdarzenia i badają pozostałości po urządzeniu wybuchowym. Siedziba FSB w Archangielsku mieści się przy prospekcie Trockiego, gdzie znajdują się też m.in. teatr i centra handlowe. Bezpośrednio po eksplozji ruch w okolicy budynku został ograniczony.