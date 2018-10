Chrześcijanka skazana na śmierć za obrazę Mahometa. Sąd Najwyższy zmienił wyrok

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2009 roku, kiedy to Asia Bibi pokłóciła się z grupą sąsiadek podczas zbioru owoców w małej miejscowości Itanwali w Pendżabie. Kobieta, która jest chrześcijanką, wypiła wodę z kubka, wobec czego pracujące w tym samym miejscu muzułmanki uznały, że nie mogą go używać, bo stał się „nieczysty” . W trakcie awantury, która w związku z tym wybuchła, inne kobiety zaczęły żądać od Bibi, by nawróciła się na islam. Ta miała odpowiedzieć, obrażając trzykrotnie proroka Mahometa.

Do kolejnej konfrontacji doszło po powrocie chrześcijanki do domu. Tam Asia Bibi została pobita i – według oskarżycieli – przyznała się do bluźnierstwa. Sąsiedzi złożyli zawiadomienie na policję, a kobietę aresztowano. Podczas procesu w 2010 roku chrześcijanka została uznana winną obrazy muzułmańskiego proroka. Asię Bibi, matkę czworga dzieci, skazano na karę śmierci.

„Wypuszczą mnie, naprawdę?”

Kobieta przez osiem lat pozostawała w więzieniu, podczas gdy jej obrońcy walczyli o zmianę wyroku. Sprawa podzieliła Pakistan, a o wolność dla Bibi apelowali chrześcijanie z całego świata. Wszyscy czekali na postanowienie Sadu Najwyższego, do którego odwołali się adwokaci chrześcijanki. Ten w środę uniewinnił Aasię Bibi. Sędzia Saqib Nisarm nakazał jej natychmiastowe uwolnienie, jeśli nie została skazana za inne przestępstwo. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że decyzja sądu pierwszej instancji została podjęta pochopnie na podstawie przyznania się kobiety do winy pod presją tłumu, który ją pobił i groził jej śmiercią.

Bibi nie była obecna na sali sądowej podczas odczytywania wyroku, ale udzieliła krótkiego komentarza agencji AFP przez telefon. – Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Mogę wyjść? Wypuszczą mnie, naprawdę? – dopytywała zaskoczona.

Czym jest bluźnierstwo w Pakistanie?

BBC przytacza przepisy pakistańskiego prawa, które pozwoliły na zasądzenie chrześcijance tak surowego wyroku. Legislatur w tym zakresie została znacznie zaostrzona w latach 80. za rządów generała Muhammada Zia-ul-Haqa. W 1986 do kodeksu wprowadzono przepis, na mocy którego za obrazę proroka Mahometa grozi kara „śmierci albo dożywotniego więzienia” .

