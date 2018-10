Dziennikarka przyznaje, że zmniejszyła piersi. „Chcę, żeby ludzie patrzyli mi na twarz”

24-latka jest reporterką zajmującą się tematami sportowymi. W Argentynie może się pochwalić dużą popularnością – jej konto na Instagramie śledzi około 1,1 mln internautów, a na Twitterze ma 850 tys. obserwujących.

Wschodząca gwiazda telewizji wyznała, że postanowiła poddać się operacji, by być traktowaną bardziej poważnie. Jak twierdzi, wcześniej ludzie, których spotykała na swojej drodze zawodowej koncentrowali się na jej dużym biuście, a nie na tym, co ma do przekazania. – Chcę, żeby ludzie patrzyli mi na twarz, kiedy mówię – tłumaczyła Jersonsky. Na Instagramie opublikowała zdjęcia przedstawiające ją po operacji i podziękowała za wsparcie.

Co ważne, na decyzję o operacji wpływ miały także względy zdrowotne – dziennikarka cierpiała od kilku lat na dokuczliwe bóle kręgosłupa spowodowane rozmiarem jej biustu. Duże piersi przeszkadzały jej też w codziennych czynnościach i powodowały kłopoty z doborem stroju.

Czytaj także:

Pracowała w McDonald's i marzyła o karierze modelki. Teraz jest gwiazdą Instagrama