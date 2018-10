Książę Karol mówił o podróży po Zachodniej Afryce. Uwagę widzów przykuł jeden element

W rozmowie Książę Karol mówił m.in. o zbliżającym się tournee po Zachodniej Afryce. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej przemawiał ze swojej rezydencji Clarence House. Jednak to nie temat rozmowy zainteresował widownię, a jeden z elementów wystroju wnętrza. Za siedzącym w fotelu księciem widać brązowy stolik. Na meblu znajduje się bukiet kwiatów i ramka ze zdjęciem, które zostało wykonane po chrzcie księcia Louisa. Chłopca trzyma na rękach mama - księżna Kate. Obok znajduje się książę William wraz z dziećmi: George'm i Charlotte. Na zdjęciu widać także księcia Karola i Camillę Parker-Bowles.Widzowie podkreślali w komentarzach w sieci, że przypadkowo ojciec Harry;ego i Williama ujawnił, że rodzina jest dla niego najważniejsza.

Książę Karol poruszył także w rozmowie tematy prywatne - opowiedział, jak odnajduje się w roli dziadka. Podkreślił, że „bardzo cieszy się z tego powodu, że już wkrótce po raz czwarty nim zostanie” (15 października 2018 roku Pałac Kensington oficjalnie potwierdził, że pierwszego potomka spodziewają się księżna Meghan i książę Harry). W przeszłości książę Karol mówił już, co znaczy dla niego rola dziadka. Po narodzinach Louisa wydał specjalne oświadczenie, w którym zaznaczył, że „to wielka radość posiadać kolejnego wnuka”. „Jedyny problem to to, czy nadążę za dziećmi” – napisał.

