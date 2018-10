20-letnia studentka zmarła po konkursie jedzenia naleśników. Jej matka pozwała uczelnię

Uniwersytet Secred Heart znajduje się w mieście Fairfield w stanie Connecticut. Z pozwu wynika, że matka zmarłej w wieku 20-lat Caitlin Nelson z Clark w New Jersey domaga się nieujawnionej kwoty oraz oskarża szkołę o zatwierdzenie konkursu jedzenia naleśników pomimo niebezpieczeństw z tym związanych i braku zapewnienia odpowiedniego personelu medycznego. Urzędnicy katolickiego uniwersytetu w Fairfield nie komentują sprawy.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. Studentka brała udział w świętowaniu „greckiego tygodnia” na terenie uniwersytetu. Jedną z atrakcji było jedzenie naleśników na czas. 20-latka zaczęła się w pewnym momencie krztusić. Od razu pomocy udzieliło jej dwóch innych studentów, następnie dołączyli do nich ratownicy medyczni i policjanci. Została przetransportowana do szpitala rejonowego, gdzie początkowo jej stan określano jako krytyczny ale stabilny. Następnie kobieta przeniesiona została do nowojorskiego szpitala. Tam zmarła na trzy dni po zakrztuszeniu się na uniwersyteckiej stołówce.

Caitlin Nelson była młodszym pracownikiem socjalnym. Jej ojciec, policjant James Nelson, zginął podczas ataków z 11 września 2001 roku.