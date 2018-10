Odsłonięto najwyższy pomnik świata. Jezusa ze Świebodzina jest pięciokrotnie niższy

Premier Indii Narendra Modi odsłonił największy pomnik świata. Upamiętnia on Sardara Patela, polityka z okresu indyjskiej walki o niepodległość nazywanego Żelaznym Człowiekiem Indii. Statua ma 182 metry i jest pokryta brązem. Budowa pomnika trwała cztery lata, a koszt inwestycji wyniósł 420 milionów dolarów. 182-metrowy pomnik jest blisko dwukrotnie wyższy od amerykańskiej Statui Wolności (93 metry) i pięciokrotnie wyższy od figury Chrystusa Króla w Świebodzinie (36 metrów).

Sardar w hindi, urdu i perskim oznacza szefa, naczelnika. Sardar Patel (właściwie Vallabhbhai Jhaverbhai Patel) to pierwszy wicepremier i pierwszy minister spraw wewnętrznych Indii w latach 1947-1950, który perswazją i siłą przekonał księstwa indyjskie (było ich ponad 560) do przystąpienia do odzyskujących niepodległość, federalnych Indii. Sam Mahatma Gandhi uważał, że zadanie to może udać się jedynie Patelowi. 31 października mieszkańcy Indii upamiętniają działania Patela w dniu narodowej jedności.