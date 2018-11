Nowy Jork uczci 100-lecie polskiej niepodległości. Radni przyjęli uchwałę

Radni z Nowego Jorku podjęli uchwałę o uczczeniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uchwała numer 420 ustanawia dzień 11 listopada "Dniem Nieodległości Polski w Nowym Jorku". W akcie prawnym podkreślono, że przed stu laty Polska odzyskała niezależność państwową po wiekach zaborów. 11 listopada przy nowojorskim ratuszu będą powiewać biało-czerwone flagi. Inicjatorem akcji był radny Robert Holden, który wielokrotnie mówił w wywiadach, że sporą część dzieciństwa spędził z Amerykanami polskiego pochodzenia, mieszkającymi w nowojorskiej dzielnicy Queens. Pomysł spotkał się ze sporą akceptacją pozostałych radnych - uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Pułaski i Kościuszko uhonorowani

To nie jedyny polski akcent w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z uchwałą nr 421 11 października będzie w Nowym Jorku obchodzony jako „Dzień Kazimierza Pułaskiego”. W tekście dokumentu odkreślono, że generał Pułaski jest bohaterem walk o wolność dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Specjalny dokument w tej sprawie, podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa, trafił do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w środę 10 października. Trump w swojej proklamacji określił generała Pułaskiego jako „polskiego imigranta i sławnego dowódcę wojskowego, który oddał życie sprawie wolności”. Nazwał go także „ojcem amerykańskiej kawalerii”.

Z kolei dzień 15 października – zgodnie z uchwałą nr 422 – będzie świętowany w Nowym Jorku jako „Dzień Tadeusza Kościuszki”.