Polak był więziony w szopie przez cztery lata. Żył w koszmarnych warunkach

O kolejnym przypadku współczesnego niewolnictwa informują śledczy z agencji rządowej Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), która zajmuje się takimi sprawami. Potwierdzono, że służby zatrzymały 56-letnią kobietę i 54-letniego mężczyznę. Oboje są podejrzani o przetrzymywanie Polaka w skandalicznych warunkach. Mężczyzna mieszkał w rozpadającej się szopie niedaleko Southampton i był zmuszany do pracy, za którą otrzymywał tylko jedzenie.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy 40-letnia ofiara pojawiła się w przychodni i opowiedziała o swojej sytuacji. Wtedy zawiadomiono odpowiednie służby. Okazało się, że Polak miał do dyspozycji jedynie plastikowy leżak. Urządzenia, z których mógł korzystać to lodówka i znajdujący się na zewnątrz grill. Poszkodowany nie miał dostępu do ogrzewania i toalety.

O podobnej szokującej sprawie brytyjskie służby informowały na początku października. Wtedy udało się uratować 58-latka, który przez około 40 lat mieszkał w przerażających warunkach w rozpadającej się szopie w Kumbrii, przy granicy ze Szkocją. Mężczyzna był zmuszany do życia w taki sposób i rzekomo pracował bez wynagrodzenia.