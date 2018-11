Polska modelka oskarżyła Weinsteina o molestowanie. „Miałam wtedy tylko 16 lat”

Z uwagi na dobro śledztwa tożsamość modelki nie została podana do publicznej wiadomości. W amerykańskich mediach jest ona określana jako Jane Doe (nazwisko to jest używane w Stanach Zjednoczonych dla określenia kobiet o niezidentyfikowanej lub ukrytej tożsamości). Jak podaje CNN, kobieta złożyła pozew przeciwko Harveyowi Weinsteinowi w jednym z amerykańskich sądów. Z jej relacji wynika, że w 2002 roku, kiedy miała 16 lat, producent zaprosił ją na kolację, aby omówić tematy zawodowe. Kiedy później znaleźli się w jego mieszkaniu, Weinstein miał natarczywie domagać się stosunku seksualnego. Kobieta twierdzi, że została zmuszona do dotykania jego członka.

W pozwie, który trafił do sądu dodała, że producent zagroził jej, że jeśli się zgodzi się na jego żądania, wówczas nie ma szans na zrobienie kariery w Hollywood. Ostatecznie miało nie dojść od relacji seksualnej, ponieważ 16-latce udało się wyjść z mieszkania. Kobieta tłumaczy jednak, że przez następne lata była obiektem wrogich działań ze strony środowiska, co uniemożliwiło jej zrobienie międzynarodowej kariery, Adwokat Weinsteina Benjamin Bafman twierdzi, że zarzuty Polki są absurdalne, a „kłamstwa mimo upływu 20 lat nadal pozostaną kłamstwami”.

Afera Weinsteina

Informacja o haniebnych praktykach Harry'ego Weinsteina wyszła na jaw za sprawą dziennikarskiego śledztwa „New York Times”. Dziennik opublikował tekst, w którym zostały opisane kolejne przypadki molestowania kobiet przez producenta filmowego. Z publikacji wynika, że aktorki wyznały prawdę w oświadczeniach wysłanych do redakcji. Weinstein przez około 30 lat miał składać współpracującym z nim kobietom dwuznaczne propozycje. Po tych doniesieniach został zwolniony z własnej firmy, jak donoszą amerykańskie media, przed sądami toczą się także trzy procesy, w których występuje on jako oskarżony o gwałt.

„New York Times” przytacza szczegóły wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Gwyneth Paltrow miała paść ofiarą Weinsteina w wieku 22 lat, gdy dostała angaż w adaptacji powieści Jane Austen „Emma”. Przed rozpoczęciem zdjęć aktorka została zaproszona do jednego z hoteli w Beverly Hills na spotkanie robocze. Jak twierdzi, producent składał jej dwuznaczne propozycje i dotykał ją wbrew jej woli. – Byłam dzieciakiem, dopiero podpisałam kontrakt, byłam jak sparaliżowana – wspomina po latach gwiazda. Paltrow podkreśla, że odrzuciła awanse Weinsteina, a o całym zajściu opowiedziała ówczesnemu partnerowi, Bradowi Pittowi.

Podobne historie przytoczyły Rosanna Arquette, Cara Delavigne, Léa Seydoux, Judith Godrèche i Angelina Jolie, która współpracowała z Weinsteinem przy okazji filmu „Gra w serca” z 1998 roku. „Miałam złe doświadczenia z Harveyem Weinsteinem w młodości, co poskutkowało tym, że później nie chciałam już z nim pracować, i ostrzegałam przed tym innych” – oświadczyła aktorka w mailu wysłanym do redakcji „New York Times”.