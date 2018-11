Jej zdjęcie stało się symbolem kryzysu humanitarnego. Dziewczynka zmarła z głodu w obozie dla uchodźców

Portret wychudzonej dziewczynki został opublikowany w ubiegłym tygodniu w „The New York Times”. Fotografia została okrzyknięta mianem symbolu kryzysu humanitarnego na świecie. W ubiegłym tygodniu Amal Hussain została wypisana ze szpitala w Aslam, chociaż wciąż była chora. Lekarze podjęli tę decyzję, ponieważ potrzebowali miejsca dla nowych pacjentów. Rodzina zabrała dziewczynkę z powrotem do domu. Jej stan się pogarszał. Miała częste napady wymiotów oraz biegunki. Jak podaje The New York Times, 1 listopada dziewczynka zmarła. – Moje serce jest złamane – powiedziała płacząc matka, Mariam Ali. – Amal zawsze była uśmiechnięta. Teraz martwię się o moje pozostałe dzieci – dodała.

Sytuacja w Jemenie

Obecnie szacuje się, że w Jemenie jest 1,8 mln niedożywionych dzieci. Fotografia skrajnie wychudzonej Amal, która obiegła media na całym świecie, ukazała ten problem. ONZ ostrzega, że liczba Jemeńczyków polegających na ratunkowych racjach żywnościowych, czyli 8 milionów, może już niedługo wzrosnąć do 14 milionów, co będzie stanowiło około połowę populacji kraju. Przywódcy polityczni wzywają do zaprzestania działań wojennych w regionie. W Jemenie w sposób gwałtowny rosną ceny żywności, co drastycznie utrudnia mieszkańcom codzienne życie, a niektórych jak w przypadku rodziny Amal – prowadzi do śmierci. Koszty prowadzenia przez Saudyjczyków wojny w Jemenie są problemem, na który coraz częściej zwraca uwagę cały świat. Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, najwięksi dostawcy broni dla Arabii Saudyjskiej, wezwali do zawieszenia broni w Jemenie.

