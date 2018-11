Ważna zmiana w prawie. UE zakaże faszerowania zwierząt antybiotykami

Dotychczas antybiotyki profilaktycznie można było podawać zwierzętom hodowlanym. W praktyce dotyczyło to głównie trzody chlewnej i drobiu. Nadużywanie tych specyfików prowadzi jednak do poważnych zagrożeń. Ich stosowanie bez powodu sprawia, że bakterie uodparniają się na antybiotyki. Mogą one przenosić się nie tylko na zwierzęta, ale również na ludzi. Gdy są odporne na działanie pewnych substancji, proces leczenia staje się dużo bardziej skomplikowany.

Oszacowano, że obecnie na świecie 73 proc. antybiotyków wykorzystuje się w rolnictwie. Światowa Organizacja Zdrowia „wezwała do zakończenia zapobiegawczych terapii grupowych i surowych ograniczeń stosowania niektórych antybiotyków sklasyfikowanych jako niezwykle ważne w medycynie człowieka”.

Zmiany w prawie będą obowiązywać od 2022 roku. Co ciekawe, wprowadzone przez Parlament Europejski regulacje nie zakazują profilaktycznego leczenia antybiotykami pojedynczych zwierząt w przypadkach, w których występuje wysokie ryzyko choroby. Możliwe także będą tak zwane „zabiegi grupowe” jeśli istnieje obawa, że choroba jednego zwierzęcia może się przenieść na pozostałe, a nie można zastosować w konkretnym przypadku żadnej innej metody leczenia.

