Tajemnicza śmierć 13-latki. Powiesiła się w szafie podczas lunatykowania?

Jak podaje „Metro”, Hazel Georgina Bradley mieszkała w walijskim Caerphilly. 13-latka od wielu lat miała problemy z lunatykowaniem, o czym zresztą wiedzieli jej rodzice. Ta przypadłość prawdopodobnie w dość niefortunny sposób doprowadziła do jej śmierci. Chociaż do tego zdarzenia doszło pod koniec maja, to ujrzało światło dzienne dopiero w ostatnich dniach, za sprawą zakończonego śledztwa.

Bała się szaf

Dochodzenie wykazało, że w dniu śmierci nastolatka oglądała film animowany. Po seansie 43-letnia matka Hazel poszła do pokoju córki, by życzyć jej dobrego snu. Następnego dnia ojciec dziewczynki chciał obudzić ją do szkoły. Po wejściu do pokoju doznał szoku, ponieważ znalazł 13-latkę martwą w szafie. Dziewczynka powiesiła się.

Rodzice Hazel w rozmowie z policjantami powiedzieli, że dziewczynka bała się szaf po tym, jak obejrzała kilka bajek, w których potwory wychodziły właśnie z szafy. W przeszłości często też lunatykowała, a nic nie wskazywało na to, że nosi się z zamiarem odebrania sobie życia. W rozmowie z mediami koroner przekazał, że 13-latka nie zostawiła listu pożegnalnego. Dodał, że biorąc pod uwagę jej problemy z lunatykowaniem, doszedł do wniosku, iż owego feralnego dnia doszło do tragicznego wypadku.