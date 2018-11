Londyn. Dwie osoby ranione nożem w siedzibie Sony Music

Do zdarzenia doszło w jednym z biurowców w centrum Londynu, w którym mieści się siedziba Sony Music. Funkcjonariusze zostali wezwani na Derry Street w zachodnim Londynie, do budynku znajdującego się naprzeciwko siedziby Daily Mail General Trust - siedziby mediów takich jak „Daily Mail”, „Independent”, Metro i „Evening Standard”.

Jak podaje BBC, w pewnej chwili do siedziby Sony wtargnął mężczyzna z nożem, który zranił dwie osoby. Poszkodowani zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Ich stan zdrowia nie jest na razie znany. W związku ze sprawą lokalna policja zatrzymała jedną osobę. Londyński biurowiec został ewakuowany do czasu wyjaśnienia sprawy. Rzecznik Metropolitan Police poinformował, że zdarzenie nie jest traktowane jako akt terrorystyczny.