Ten przypadek zaskoczył nawet lekarzy. Z oczu mężczyzny płynęły „krwawe łzy”

Są przypadki medyczne, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych lekarzy. Przykład? Do jednego z włoskich szpitali trafił mężczyzna, któremu z oczu zamiast łez płynęły strużki krwi. Przerażony 52-latek postanowił udać się do kliniki, ponieważ od blisko dwóch godzin nie mógł zatamować „krwawych łez”. Pacjent zapewniał, że nigdy wcześniej nie miał problemów ze wzrokiem.

Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań okazało się, że mężczyzna cierpi na rzadkie schorzenie - hemolakrię. Przypadek Włocha był o tyle nietypowy, że na tą chorobę zapadają zazwyczaj młode kobiety. Jak czytamy w Science Alert, hemolakria to przekrwienie spojówek. U niektórych pacjentów objawia się właśnie poprzez krwawienie z oczu. Hemolakria po raz pierwszy została zdiagnozowana w XVI wieku przez włoskiego lekarza Antonio Brassavola. Badał on zakonnicę, u której krwawe łzy pojawiły się w momencie rozpoczęcia miesiączki. Najczęstszą przyczyną hemolakrii są stany zapalne, np. bakteryjne zapalenie spojówek, chemiczne zapalenie spojówek, które jest spowodowane podrażnieniem spojówek przez azotan srebra.

52-latkowi podano tymolol - jest to środek wykorzystywany do leczenia jaskry, którego głównym zadaniem jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego oka. Po kilku godzin stan mężczyzny wrócił do normy.

