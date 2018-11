W jaki sposób zbudowano piramidę Cheopsa? Archeolodzy natrafili na trop

Archeolodzy przez lata zastanawiali się, w jaki sposób starożytni Egipcjanie zbudowali piramidę Cheopsa, najsłynniejszą tego rodzaju konstrukcję na świecie, określaną mianem „Wielkiej Piramidy” . Badaczy interesowało to, jak ludzie wciągali bardzo ciężkie elementy na duże wysokości bez użycia profesjonalnych maszyn. Odpowiedź przyniosło odkrycie, którego dokonano w kamieniołomie na Pustyni Wschodniej (inaczej Pustyni Arabskiej). Naukowcy natrafili tam na elementy rampy sprzed 4500 tys. lat, która prawdopodobnie była wykorzystywana do przemieszczania na górę masywnych bloków, z których zbudowana została piramida.

Cała konstrukcja składała się z centralnej rampy, po której bokach znajdowały się schody i otwory. Z jej wykorzystaniem oraz przy pomocy odpowiednich platform przypominających sanie, lin i drewnianych słupków, starożytni byli w stanie wciągać poszczególne elementy. Zgodnie z opinią archeologów z French Institute for Oriental Archaeology i University of Liverpool, mechanizm ten był prawdopodobnie wykorzystywany do transportu ciężkich bloków alabastrowych w górę.

– Tego rodzaju system nie został odkryty nigdzie indziej – powiedział Gourdon. – Badanie śladów pozostawionych przez narzędzia i obecność dwóch inskrypcji Chufu (egipska wersja imienia Cheopsa - red.) doprowadziło nas do wniosku, że powstanie tego mechanizmu można datować na czasy panowania Cheopsa, budowniczego Wielkiej Piramidy w Gizie – dodał. – Oznacza to, że w tych czasach Egipcjanie wiedzieli jak transportować ogromne bloki, dlatego też mogli ten system wykorzystywać do budowy piramid – zauważył badacz.

