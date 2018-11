Prawdziwy „Super Mario” nie żyje. Co łączy go z bohaterem kultowej gry?

Mężczyzna, którego imieniem została nazwana postać z gry komputerowej Super Mario, zmarł w wieku 84 lat. W latach 80. Mario Segale wydzierżawił magazyn firmie Nintendo of America. Wkrótce zadecydowano o nazwaniu postaci nowej gry jego imieniem. Segale żartował w tym kontekście w „Seattle Times” w 1993 roku twierdząc, że „wciąż czeka na opłaty licencyjne”. Według nekrologu mężczyzna „zawsze unikał rozgłosu i pragnął być znany za to, co osiągnął w swoim życiu”. Pozostawił żonę Donnę, czworo dzieci i dziewięcioro wnucząt.

Seria Mario jest często wymieniana wśród gier, które zyskały największą popularność na całym świecie. „Super Mario Odyssey” jest obecnie najlepiej sprzedającą się grą na konsoli Nintendo Switch. Sprzedano ponad 12 mln egzemplarzy. Zaskakujące może się wydawać to, że Super Mario był pierwotnie nazwany Jumpmanem.