Mandarynka z Nowego Jorku bohaterką portali. Internauci oszaleli na punkcie... kaczki

Jak podaje BBC, pierwsza wzmianka o nowojorskiej kaczce mandarynce pojawiła się w mediach 10 października. Wtedy to nagranie z udziałem kolorowego ptaka zostało udostępnione na Twitterze przez organizację Manhattan Bird Alert. Informacja o kaczce szybko dotarła do fanów ornitologii, którzy tłumnie przybyli do Central Parku.

„Najgorętsza celebrytka w mieście”

Różnobarwne upierzenie przykuło uwagę także tych internautów, którzy na co dzień nie interesują się ptakami. Zdjęcia mandarynki zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, a na Instagramie udostępniono już ponad 19 tys. postów z hashtagiem #MandarinDuck. Fenomen kaczki nie wynika jedynie z jej ubarwienia. W sieci pojawiły się różne spekulacje na temat sposobu, w jaki znalazła się w Central Parku. Gatunek pochodzi z Azji Wschodniej, a jednym z możliwych scenariuszy jest ten, że ptak uciekł od prywatnego właściciela.