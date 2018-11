Mandarynka z Nowego Jorku bohaterką portali. Internauci oszaleli na punkcie... kaczki

Jak podaje BBC, pierwsza wzmianka o nowojorskiej kaczce mandarynce pojawiła się w mediach 10 października. Wtedy to nagranie z udziałem kolorowego ptaka zostało udostępnione na Twitterze przez organizację Manhattan Bird Alert. Informacja o kaczce szybko dotarła do fanów ornitologii, którzy tłumnie przybyli do Central Parku.

„Najgorętsza celebrytka w mieście”

Różnobarwne upierzenie przykuło uwagę także tych internautów, którzy na co dzień nie interesują się ptakami. Zdjęcia mandarynki zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, a na Instagramie udostępniono już ponad 19 tys. postów z hashtagiem #MandarinDuck. Fenomen kaczki nie wynika jedynie z jej ubarwienia. W sieci pojawiły się różne spekulacje na temat sposobu, w jaki znalazła się w Central Parku. Gatunek pochodzi z Azji Wschodniej, a jednym z możliwych scenariuszy jest ten, że ptak uciekł od prywatnego właściciela.

Użytkownicy Twittera zauważyli jednak, że do nogi kaczki przyczepiona jest mała etykietka i zaczęli się zastanawiać, czy ptak nie pochodzi z lokalnego zoo. Władze pobliskiego parku zoologicznego przyznały, że mają w swojej hodowli mandarynkę, ale nie jest to ten okaz, który robi furorę w Central Parku. Kaczka określana „najgorętszą celebrytką w mieście” wzbudziła zainteresowanie także oficjalnych instytucji. Departament Parku i Rekreacji w Nowym Jorku udostępnił nagranie z udziałem ptaka, a lokalni artyści tworzą obrazy z jej wizerunkiem.

