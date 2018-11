To nie Photoshop, ten kot naprawdę jest taki wielki. I stał się gwiazdą

Własne konto na Instagramie i rzesza ponad 50 tys. fanów – tak wygląda życie Lotusa, kota rasy Maine Coon. Jego właściciele dbają o to, by na zdjęciach prezentował się dostojnie, a fotografie często robione są w taki sposób, by jeszcze podkreślić wielkość zwierzaka.

Warto tu podkreślić, że Lotus nie odbiega w niczym od reszty reprezentantów swojego gatunku. Koty rasy Maine Coon mogą się bowiem pochwalić niebagatelną masą. Dorosły samiec waży średnio od 5 do 11 kilogramów, a samica od 3,5 do 8 kg. Wrażenie, że mamy do czynienia z wyjątkowo dużym kotem, potęguje puszysta sierść.