Była uzależniona od jedzenia i alkoholu. Teraz pokazuje swoją niezwykłą metamorfozę

Jeszcze jakiś czas temu Courtney Maguire z Houston w Stanach Zjednoczonych ważyła blisko 140 kilogramów. Kobieta przez wiele lat żyła w przeświadczeniu, że nie ma sensu stosować rygorystycznych diet, ponieważ podobała się sobie taka, jaką jest. Po ukończeniu szkoły średniej przeprowadziła się do Teksasu, gdzie jej waga jeszcze wzrosła. Wszystko za sprawą picia dużych ilości alkoholu i diety opartej w dużym stopniu na słodzonych, gazowanych napojach oraz fast foodach.

Wkrótce kobieta zaczęła się uskarżać na dolegliwości zdrowotne. Courntey postanowiła zmierzyć się ze swoimi słabościami. Całkowicie zrezygnowała z alkoholu i niezdrowych posiłków. Zaczęła również ćwiczyć i medytować. – Początki były bardzo trudne, ale potem pokochałam to, co robię. Ćwiczenia stały się moją pasją. Schudłam 75 kilogramów – opowiada. Teraz Maguire chce motywować innych do zmiany stylu życia. – To, jak wyglądamy i jacy jesteśmy zależy tylko od nas i naszej ciężkiej pracy. Nowa ja jestem zdecydowanie bardziej pewna siebie, odważna i po prostu szczęśliwa – tłumaczy Amerykanka.

Maguire prowadzi profil na Instagramie, na którym pokazuje swoją metamorfozę. Konto obserwuje ponad 44 tysiące użytkowników aplikacji.