Chciały zrobić efektowne zdjęcie. Zniszczyły cenne dzieła sztuki

Grupa młodych Rosjanek postanowiła wybrać się do jednego z muzeów w Jekaterynburgu, aby obejrzeć wystawę „Los Caprichos”, na której prezentowane są cenne dzieła hiszpańskich malarzy m.in. Francisco Goi czy Salvadora Dalego. Turystyki były tak zafascynowane obrazami, że postanowiły zrobić sobie zdjęcie na tle dzieł sztuki. Kiedy ustawiały się do fotografii, niechcący doprowadził do zawalenia się ścianki, na której znajdowały się obrazy.

Zdarzenie zostało zarejestrowane na kamerze. Pracownicy galerii powiedzieli w rozmowie z dziennikarzami, że Rosjanki zachowywały się niestosownie i doprowadziły do zniszczenia cennych dzieł sztuki. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak duże będą straty. Według ekspertów w przypadku pracy Dalego ucierpiała struktura obrazu, natomiast dzieło Goi miało nie ulec poważnym zniszczeniom. Rozmiary szkód bada także lokalna policja.

Sprawczynie całego zamieszania muszą się liczyć z konsekwencjami, najprawdopodobniej w postaci kary grzywny.

