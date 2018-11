Dramat rodzinny. 15-latek udusił matkę, bo zwróciła mu uwagę na złe oceny

15-letni Gregory Ramos mieszkał ze swoimi rodzicami w DeBary na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Heute.at, jego matka Gail Cleavenger nie była zadowolona z wyników syna w nauce. kiedy nastolatek dostał kolejną jedynkę, matka urządziła mu awanturę i powiadomiła o wszystkim ojca chłopca, który przebywał akurat w delegacji. Nastolatek był do tego stopnia zdenerwowany całą sytuacją, że postanowił ukarać kobietę. Około północy chłopiec zakradł się do jej sypialni i zaczął dusić. Kiedy matka przestała się ruszać, zadzwonił do swoich starszych kolegów - Briana Porrasa i Dylana Ceglarka z prośbą o pomoc w pozbyciu się ciała. Ramos chciał także upozorować włamanie. W tym celu rozdał znajomym kilka drogocennych przedmiotów.

Szeryf hrabstwa Volusia przekazał, że w międzyczasie 15-latek zorientował się, że kobieta nadal żyje i zaczął ją ponownie dusić gołymi rękami. Po wszystkim miał wraz z kolegami włożyć ciało matki do samochodu i pojechać na teren pobliskiego kościoła. Tam miał zakopać zwłoki kobiety i wrócić do domu. Dzień później 15-latek poinformował policję o włamaniu. Funkcjonariusze szybko odkryli, że przedstawiona przez niego wersja wydarzeń jest nielogiczna. Ramos finalnie przyznał się do zabójstwa kobiety. Szeryf Mike Chitwood przyznał, że w całej swojej karierze nie miał do czynienia z tak bezwzględną i okrutną zbrodnią popełnioną bez żadnych emocji.