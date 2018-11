Łukaszenka ostrzega Polskę. „Jeśli powstanie wojskowa baza USA, Rosja i Białoruś będą zmuszone do reagowania”

Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił o ewentualnych bazach wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Szef MSZ przekonywał, że zwiększona, stała obecność wojskowa USA w Polsce przyczyni się do umocnienia zdolności do obrony i odstraszania, a także zniweluje podwójne standardy i umocni zasadę niepodzielności bezpieczeństwa europejskiego.

„Białoruś nie ma zamiaru walczyć z Polską”

Do słów szefa polskiej dyplomacji odniósł się prezydent Białorusi. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że rozmieszczenie bazy USA w Polsce zmusi Rosję oraz Białoruś do reagowania. Przywódca podkreślił, że rozmawiał już białoruskim ministrem spraw zagranicznych i Białoruś nie ma zamiaru walczyć z Polską, dlatego nie trzeba budować bazy wojsk amerykańskich. – W przeciwnym razie my i Rosjanie, prezydent Putin, będziemy musieli odpowiedzieć. Będziemy zmuszeni do rozmieszczenia czegoś, co stawiłoby wam opór – mówił Łukaszenka do dziennikarzy podczas roboczej wizyty w obwodzie witebskim. Jednocześnie prezydent Białorusi podkreślił, że podczas posiedzenia Grupy Głównej Konferencji Monachijskiej wezwał przedstawicieli Zachodu, by cenili jego kraj.

„To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo”

Tymczasem 29 października szef MON Mariusz Błaszczak prowadził w Waszyngtonie kolejne rozmowy na temat ewentualnej lokalizacji bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak wskazał szef MON, obecnie szczegóły projektu Fort Trump omawiane są w ramach grupy roboczej składającej się z ekspertów polskich i amerykańskich. – W marcu 2019 roku Pentagon przedstawi swoją ocenę Kongresowi. Zabiegamy o to, żeby ta ocena była dobra dla obu stron. Pracuję na rzecz tego, aby ten projekt obecności wojsk USA w Polsce, stał się faktem. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo – zaznaczył minister. – Tam, gdzie na świecie są bazy wojsk amerykańskich państwa gospodarze partycypują w kosztach funkcjonowania tych baz. My jesteśmy realistami i uważamy, że inwestowanie w infrastrukturę, która będzie służyć wojskom amerykańskim, wojskom polskim, ale także rozwojowi gospodarczemu, to świetne rozwiązanie – przekonywał minister Błaszczak.