Sensacyjne ustalenia ws. katastrofy boeinga linii Lion Air. Do lotu dopuszczono niesprawny samolot?

Indonezyjska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Transporcie po sprawdzeniu czarnej skrzynki poinformowała, że głównym problemem w boeingu, który zatonął w okolicach indonezyjskiej wyspy Jawa był niedziałający prędkościomierz. Co więcej, podobny problem miał zostać zarejestrowany podczas czterech wcześniejszych lotów obsługiwanych przez tę maszynę. Te informacje potwierdził szef komisji Soerjanto Tjahjono.

Dlaczego niesprawna maszyna została dopuszczona do lotu? Te doniesienia próbował skomentować na konferencji prasowej założyciel linii Lion Air Rusdi Kirana. Kiedy rodziny ofiar poprosiły go, by wstał i się wytłumaczył, ten pochylił głowę i poprosił o wybaczenie. Przedstawiciele boeinga nie komentują doniesień o niedziałającym wskaźniku w rozmowach z mediami. Z kolei eksperci z Indonezji, którzy pracują nad ustaleniem przyczyn tragedii wyjaśniają, że na razie nie można precyzyjnie określić, co doprowadziło do katastrofy.

Katastrofa samolotu

Lot JT-610 do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka wystartował o godzinie 6:21 czasu miejscowego w poniedziałek 29 października. Kilka minut po oderwaniu się od pasa startowego załoga straciła kontakt z centralą lotów. Maszyna po raz ostatni widziana była na radarach, gdy znalazła się nad morzem. Pilot rzekomo zgłaszał prośbę o zgodę na powrót do Dżakarty. Do katastrofy doszło około 13 minut po starcie. Boeing miał gwałtownie obniżać wysokość i zderzyć się z taflą wody, zanurzając się na głębokość około 30-40 metrów. Na pokładzie boeinga znajdowało się 189 osób.

Rozbiła się nowa maszyna

BBC zwraca uwagę na fakt, że maszyna, która zatonęła, to nowy rodzaj samolotu. Boeing 737 MAX 8 jest wykorzystywany do komercyjnych lotów od 2017 roku. Ten, który brał udział w poniedziałkowym zdarzeniu był wykorzystywany od 15 sierpnia tego roku. Według szefa indonezyjskiej komisji bezpieczeństwa transportu Soerjanto Tjahjano, boeing, o którym mowa miał zarejestrowanych 800 godzin lotu. Ekspert lotniczy Gerry Soejatman w rozmowie z BBC podkreślił, że stare samoloty są zazwyczaj narażone na największe ryzyko wypadków, ale nowe maszyny również są obarczone dużym ryzykiem. – W nowym samolocie wszelkie usterki ujawniają się dopiero po tym, jak jest rutynowo używany. Zazwyczaj dzieje się to w ciągu pierwszych trzech miesięcy – wyjaśnił.

