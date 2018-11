W czasie wojny był w nim szpital, później należał do gwiazdy rocka. Można wynająć w nim apartament

Plas Tanyblwch – to dworek, który przerobiono na luksusowe apartamenty, położony na południe od Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. Na parterze budynku znajduje się wielki hall recepcyjny, a na pierwszym piętrze apartamenty nazwane – Valley View No. 3 i Sea View No. 4. Prowadzą do nich oryginalne odrestaurowane XIX-wieczne schody. W Plas Tanyblwch zachowano też wewnętrzne tynki, oprawy, okiennice i szyby.

Zbudowany w 1835 roku budynek był własnością napoleońskiego bohatera wojennego i służył jako szpitalny oddział izolacyjny w czasie II wojny światowej. Wiadomo, że później, przez jakiś czas był własnością gwiazdy rocka, w której odbywały się liczne sesje nagraniowe. Była tam też specjalna „świątynia” na cześć Jimmi'ego Hendrixa.

Posiadłość położona jest też blisko plaży, molo, promenady i Biblioteki Narodowej Walii. Z jej ogrodu rozciąga się zielony krajobraz ukazujący jeszcze trzy inne zamki.

