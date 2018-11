Tym żyją włoskie media. Gwiazda TV zerwała z ministrem na... Instagramie

Matteo Salvini jest jednym z najpopularniejszych włoskich polityków. Od kilku lat stoi na czele Ligi Północnej, piastuje także funkcję ministra spraw wewnętrznych. 45-letni polityk przez trzy ostatnie lata spotykał się z Elisą Isoardi, która jest prezenterką telewizyjną i gospodynią jednego z talk show. Włosi śledzili poczynania pary, a ich zdjęcia pojawiały się w magazynach plotkarskich. Sielanka dobiegła jednak końca, a sposób zakończenia związku jest szeroko komentowany we włoskich mediach. Poinformował o tym także „The Independent”.

„Dziękuję Matteo”

Zarówno Salvini, jak i Isoardi, aktywnie korzystali z mediów społecznościowych. Prezenterka właśnie za pośrednictwem Instagrama postanowiła oznajmić światu, że rozstała się z politykiem, który w tym czasie przebywał z podróżą służbową w Ghanie. 35-latka udostępniła zdjęcie, na którym leży w łóżku ze śpiącym Salvinim. „Będę tęskniła nie za tym, co sobie daliśmy ale za tym, co jeszcze mogliśmy sobie dać. Z ogromnym szacunkiem dla prawdziwej miłości, która była, dziękuję Matteo” – napisała prezenterka.