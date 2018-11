Szokujące żarty z tragedii Grenfell Tower. Interweniowała nawet premier

Pięciu mężczyzn zostało aresztowanych z powodu podpalenia kartonowego modelu Grenfell Tower. – To całkowicie nie do przyjęcia – powiedziała premier Wielkiej Brytanii, Theresa May komentując wydarzenie, które wywołało w Wielkiej Brytanii ogromne kontrowersje.

Film ze zdarzenia został udostępniony w mediach społecznościowych. Widać na nim mężczyzn, którzy podpalili tekturowy model wieży Grenfell Tower. Przypomnijmy – pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie miał miejsce 14 czerwca 2017 roku. W wyniku zdarzenia zginęły 72 osoby. Mężczyźni podpalając tekturowy model budowli śmiali się i rzucali niewybredne żarty. Ich zachowanie oburzyło opinię społeczną. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, odniosła się do sprawy. „To całkowicie nie do przyjęcia” – napisała na Twitterze. Policja poinformowała, że dwóch mężczyzn w wieku 49 lat i pozostali w wieku 19, 46 i 55 sami zgłosili się na posterunek policji. Zostali aresztowani pod zarzutem zakłócenia porządku publicznego. Na filmie pokazano duży model z napisem „Wieża Grenfell” z papierowymi postaciami w oknach. Gdy tekturowa wieża stawała w płomieniach, zgromadzeni wokół ludzie krzyczeli „Pomóż mi! Pomóż mi”, a także „Wyskocz przez okno!”. Na końcu nagrania można usłyszeć osobę., która mówi: „Tak to jest, gdy nie płaci się czynszu”. Wydarzenie skomentowała Natasha Elcock z Grenfell United. – Takie zachowania martwią nie tylko ocalałych w pożarze wieży, ale także tych, którzy wtedy stracili członków rodziny. To nagranie szerzy nienawiść i jest obraźliwe dla wszystkich, którzy zostali dotknięci tragicznymi wydarzeniami tamtej nocy – dodała. Czytaj także:

