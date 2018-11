River Island wycofuje ze sklepów ubrania plus size. Dlaczego?

River Island usunął ubrania dla kobiet w rozmiarze plus size ze wszystkich sklepów w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, w 2016 roku wprowadzono do oferty odzież w rozmiarach od 18 do 28 dla kobiet o pełniejszych kształtach. Tym samym te sklepy stały się jednymi z niewielu miejsc, gdzie kobiety plus size mogły znaleźć odpowiednie dla siebie ubrania. Teraz wciąż będzie można kupować odzież w większych rozmiarach w River Island, ale tylko przez internet.

Sieć River Island, jak informuje dziennikarka „Cosmopolitan” Laura Capon, zmiany wprowadziła po cichu. „Po 18 miesiącach prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym i stacjonarnym, stwierdziliśmy, że zdecydowana większość ubrań w większych rozmiarach (średnio 85-90 proc.) była sprzedawana przez internet. Coraz więcej kupujących korzysta z możliwości robienia zakupów online, ponieważ chce przymierzać ubrania w domu” – napisali przedstawiciele sklepu w oświadczeniu przesłanym do „Cosmopolitan”. W mediach społecznościowych pojawił się szereg komentarzy na ten temat. Wiele osób nie może się pogodzić z decyzją River Island.