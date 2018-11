Francja. Sześć osób zatrzymanych za planowanie ataku na prezydenta Macrona

Anonimowe źródło bliskie prezydentowi podało w rozmowie z agencją Reutera, że francuskie służby bezpieczeństwa we wtorek aresztowały sześć osób pod zarzutem podjęcia „nieprecyzyjnego i luźno sformułowanego” planu „brutalnych działań” przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi.

Francuski kanał telewizyjny BFM TV poinformował, że sześciu zatrzymanych wywodziło się ze środowiska skrajnej prawicy, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Do aresztowań doszło w trzech odrębnych obszarach Francji: w Isere, na południowy wschód od Lyonu, Moselle, na granicy z Niemcami i Luksemburgiem oraz w Ille-et-Vilaine, na północnym zachodzie w pobliżu Rennes. Na razie nie wiadomo, jaki jest związek między zatrzymanymi i czy byli oni ze sobą w kontakcie. "Time" podaje, że zatrzymani są w wieku od 22 do 62 lat. Wśród nich ma być też jedna kobieta.

