Wybory w USA. Trump straci korzystną większość w Kongresie. „To będzie nowy dzień dla Ameryki”

6 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się tzw. wybory midterm, podczas których obywatele wybierali wszystkich 435 kongresmenów i 35 senatorów (ze 100). Od lat uważa się, że wybory te są testem popularności urzędującego prezydenta, ponieważ wypadają one w połowie jego kadencji.

Choć na oficjalne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, amerykańskie media opublikowały już częściowe wyniki głosowania. Jak podaje CBS News, Demokraci będą mieli większość w Izbie Reprezentantów. Do rządzenia wystarczy 218 mandatów, a przeciwnicy Donalda Trumpa zgromadzili ich zo najmniej 220. Dzięki wam kontrolujemy izbę. To będzie nowy dzień dla Ameryki – powiedziała Nancy Pelosi, która z roli liderki mniejszości awansuje teraz do funkcji przewodniczącej Izby Reprezentantów. Podczas swojego przemówienia zapowiada kontrolę administracji Donalda Trumpa i inicjatywy ustawodawcze dotyczące m.in. służby zdrowia i ochrony środowiska. Zwycięstwo Demokratów oznacza, że Trump straci przychylną większość w Kongresie.

Niebieska falą, którą zapowiadali Demokraci została jednak zatrzymana w Senacie, w którym Republikanie najprawdopodobniej utrzymają większość. Sprzymierzeńcy Donalda Trumpa mają w sumie 51 ze 100 mandatów. CNN podkreśla, że symbolem zatrzymania niebieskiej fali jest zwycięstwo w Teksasie konserwatywnego senatora Teda Cruza, który walczył z Donaldem Trumpem o nominację prezydencką. Wyniki wyborów skomentował – tradycyjnie na Twitterze – prezydent Donald Trump. „Ogromny sukces dzisiejszej nocy. Dziękuję wszystkim!” – napisał przywódca USA.

Czytaj także:

Nietypowa akcja wyborcza. Kobiety pozowały nago, aby zmobilizować przeciwników Trumpa