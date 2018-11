Marzyła o karierze modelki. Jako pierwsza Filipinka weźmie udział w pokazie Victoria's Secret

Udział w pokazie Victoria's Secret to marzenie modelek na całym świecie. Prestiżowe wydarzenie jest wyróżnieniem dla kobiet, które pracują na to, by zaistnieć na wybiegu. Taką osobą jest pochodząca z Filipin Kelsey Merritt.

Historię Kelsey Merritt przedstawił „New York Post”. 21-latka pochodzi z filipińskiej Pampangi. Wychowywała się tam z trójką rodzeństwa. Ojciec Merritt pracował na rynku nieruchomości, a matka jako gospodyni domowa. Już jako 15-latka Merritt marzyła o karierze modelki. Do decyzji o wysłaniu zdjęć na casting skłoniły ją przyjaciółki, które również próbowały tej ścieżki kariery. Filipinka rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem, ale jednocześnie kontynuowała edukację. Szybki rozwój kariery Merit ukończyła studia na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na Filipinach, intensywnie ucząc się przy tym języka angielskiego. W 2015 roku wzięła udział w internetowym castingu organizowanym przez agencję Wilhelmina. Przykuła uwagę rekruterów i została zaproszona na cztery miesiące do Nowego Jorku. Dwa lata później ukończyła studia i na stałe przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam zainteresowała się nią Victoria's Secret. Modelka została zaproszona do udziału w dwóch sesjach katalogowych, a później wezwano ją na casting przed pokazem mody, który jest jednym z najistotniejszych wydarzeń w branży. Wówczas do Filipinki dotarło, że stoi przed życiową szansą. – Poszłam do kościoła i się modliłam. Powiedziałam Bogu: Teraz wszystko jest w twoich rękach – przyznała w rozmowie z mediami. Modlitwy Marritt zostały najwyraźniej wysłuchane, ponieważ 21-latka weźmie udział w pokazie Victoria's Secret Fashion Show 2018. Odbędzie się on 8 listopada w Nowym Jorku. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna jednak dopiero 2 grudnia. Czytaj także:

