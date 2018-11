Piloci Ryanaira spali na podłodze, zostali zwolnieni. „To ustawka godząca w dobre imię firmy”

W połowie października do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać pilotów oraz pracowników personelu pokładowego Ryanaira, którzy śpią na podłodze pokoju biurowego. Zdjęcie miało zostać zrobione na lotnisku w hiszpańskiej Maladze, gdzie załoga samolotu musiała czekać ze względu na odwołane loty do Porto (na Półwyspie Iberyjskim szaleje burza tropikalna Leslie – red.). Fotografia pojawiła się na oficjalnej stronie portugalskiego związku zawodowego personelu pokładowego SNPVAC. „Ryanair zarabia 1,25 mld dolarów rocznie. Serio nie może zapewnić pracownikom godziwych warunków?” – napisano pod zdjęciem. Związki zawodowe oskarżyły również irlandzkiego przewoźnika, że 24 członków personelu pokładowego nie otrzymało żadnego posiłku ani napojów.

Wszystkie miejsca noclegowe były tego dnia zajęte?

Fotografia śpiących na podłodze pracowników Ryanaira wywołała oburzenie w mediach społecznościowych. Przedstawiciele Ryanaira odpierają zarzuty twierdząc, że żaden z członków załogi nie musiał spać na podłodze, ponieważ pracownicy dostali do dyspozycji pokój dla pasażerów VIP. Ryanair przyznaje jednak, że nie zapewnił pracownikom hoteli, ponieważ – jak tłumaczą przedstawiciele firmy – wszystkie miejsca noclegowe były tego dnia zajęte z powodu święta narodowego. Tłumaczenia firmy nie przekonały związkowców. Członkowie SNPVAC potwierdzili, że mogli wejść do salonu VIP, ale dopiero o 6 rano. W pokoju, który wcześniej dostali do dyspozycji było tylko 8 miejsc siedzących.

Okazuje się, że sprawa ma swój ciąg dalszy. Jak podało BBC, pracownicy personelu pokładowego oraz piloci, których widać na zdjęciu, zostali zwolnieni z pracy. W oświadczeniu przedstawiciele przewoźnika podkreślili, że cała sytuacja została zainscenizowana po to, aby zniszczyć dobry wizerunek firmy w oczach klientów i nadszarpnąć jej reputację. Zwolnionych bronią związki zawodowe, które zapowiadają skierowanie sprawy do sądu.