Bunt w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Nie żyje co najmniej 27 osób

Do zdarzenia doszło w więzieniu, które znajduje się w drugim co do wielkości mieście kraju, położonym na północy Chodżencie. Anonimowy urzędnik pracujący w ministerstwie spraw wewnętrznych kraju przekazał, że zamieszki rozpoczęły się po tym, jak jeden z więźniów, uważany za członka tzw. Państwa Islamskiego, zaatakował strażnika i przejął jego karabin. Wówczas do zamieszek przyłączyli się inni więźniowie, atakując pracowników więzienia i opanowując jeden z więziennych bloków. Dopiero w kilka godzin po incydencie i po wezwaniu posiłków udało się przywrócić spokój.

Urzędnicy przekazali później, że w wyniku zamieszek zginęło co najmniej 25 więźniów oraz strażnik więzienny i policjant. Inne źródła podają, że zginęło trzech strażników więziennych.

W więzieniu w mieście Chodżent przetrzymywani są więźniowie skazani za przestępstwa religijno-ekstremistyczne, w tym członkowie tzw. Państwa Islamskiego.