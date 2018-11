Nieznane fakty z życia księcia Karola. Co ujawniono w programie BBC?

– Nie będę się wtrącał, nie jestem głupi – powiedział książę Karol odnośnie swojego zaangażowania politycznego. Jego słowa padły w wywiadzie dla BBC, który przeprowadzono z okazji zbliżających się 70. urodzin księcia. Efektem pracy dziennikarzy jest program pt. „Książę, syn i dziedzic”, który dostarczył nowych, ciekawych informacji na temat głównego bohatera.

„The Guardian” zauważa, że książę Karol do tej pory zabierał głos m.in. na temat ochrony środowiska, współczesnej architektury czy... homeopatii. W programie BBC o aktywności księcia wypowiedziała się jego żona księżna Kornwalii Kamila. – To się zmieni. Nie uniknie swego przeznaczenia, zawsze sobie z tego zdawał sprawę – przyznała. Przypomnijmy, że z definicji monarcha konstytucyjny nie ma prawa wyrażać opinii w dziedzinach, regulowanych przez prawo i parlament. Książę Karol zapewnił, że chce, by jego działania nie były odbierane jako wyraz poparcia dla danej partii politycznej.

W materiale BBC ujawniono też szczegóły z życia księcia Karola. Okazuje się, że jest on pracoholikiem i często zdarza mu się zasnąć przy biurku z dokumentami. Ponadto bardzo późno je kolację. Kiedy spędza czas z wnukami, czyta im Harry'ego Pottera.

