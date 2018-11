Donald Tusk pojawił się na konwencji Europejskiej Partii Ludowej. „Przemówienie pełne aluzji”

W Helsinkach odbyła się konwencja Europejskiej Partii Ludowej (EPP), która skupia m.in. chadeckie i proeuropejskie partie w Europarlamencie. Podczas zjazd wybrano m.in. kandydata na szefa Komisji Europejskiej, którym został Niemiec Manfred Weber. W trakcie konwencji przemówienie wygłosił szef Rady Europejskiej. – Jeśli jest się przeciwko praworządności i niezależnemu sądownictwu, nie jest się chrześcijańskim demokratą – stwierdził Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej kierował swoje słowa do przywódców europejskich centroprawicowych i chadeckich ugrupowań. – Jeśli nie lubi się wolnych mediów i organizacji pozarządowych, jeśli toleruje się ksenofobię, homofobię, nacjonalizm i antysemityzm, nie jest się chrześcijańskim demokratą – dodał Tusk.

Przewodniczący Rady Europejskiej wymienił kolejne cechy uniemożliwiające przynależność do stronnictwa chrześcijańskich demokratów tj. stawianie państwa i narodu ponad wolnością i godnością jednostek czy liczenie na konflikt i podziały w Unii Europejskiej. Donald Tusk pokreślił również, że chrześcijańskim demokratą nie może być osoba, która „wspiera Putina i atakuje Ukrainę i sprzyja agresorowi kosztem jego ofiary”. W ocenie szefa Rady Europejskiej kryzys uchodźczy dał impuls do debaty na temat tożsamości europejskiej chrześcijańskiej demokracji. – Od początku ostrzegałem przed dwoma zagrożeniami. Pierwszym jest bezsilność w odniesieniu do nielegalnej migracji, która wywołał kryzys zaufania naszych obywateli. Drugim zagrożeniem jest pojawienie się na scenie polityków, którzy wykorzystując chaos wywołany migracją, zaczęli stawiać bezpieczeństwo i porządek w opozycji do otwartości i wolności – mówił.

Przemówienie Tuska zostało okrzyknięte mianem pełnego aluzji pod adresem premiera Węgier Viktora Orbana, którego partia – Fidesz – także jest członkiem EPP. Członkami Europejskiej Partii Ludowej (EPP) są m.in. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

