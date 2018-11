Policja masowo udostępnia pozornie normalne zdjęcie. Sprawa ma drugie dno

Policjanci z Wiltshire opublikowali na oficjalnym profilu na Twitterze film, który przedstawia osoby zajmujące się zwykłymi obowiązkami domowymi np. myciem okien. To niepozorne wydawać by się mogło 20-sekundowe nagranie, ma jednak drugie dno. Prowadzona kampania ma wzbudzić czujność Brytyjczyków. Osoby, które całymi dniami zajmują się obowiązkami domowymi mogą wcale nie robić tego dobrowolnie. Mogą być wykorzystywane. „Domowa niewola” jest trudna do zauważenia, ale wiemy, że takie sytuacje się zdarzają” – czytamy na Twitterze. Cała akcja jest opatrzona w mediach społecznościowych hashtagiem #TellUsWhatYouSee (#PowiedzNamCoWidzisz).

Do niewolniczej pracy w domach wykorzystywani są często migranci, o czym informuje stowarzyszenie Words in the Bucket. „Płaca często jest bardzo niska, niektórzy otrzymują ją z opóźnieniami, a inni pracownicy nie otrzymują w ogóle wynagrodzenia” – poinformowano.

Polak więziony przez 4 lata w Anglii

Na początku listopada brytyjskie służby zatrzymały dwie osoby, które są podejrzane o przetrzymywanie Polaka. O kolejnym przypadku współczesnego niewolnictwa informują śledczy z agencji rządowej Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), która zajmuje się takimi sprawami. Potwierdzono, że służby zatrzymały 56-letnią kobietę i 54-letniego mężczyznę. Oboje są podejrzani o przetrzymywanie Polaka w skandalicznych warunkach. Mężczyzna mieszkał w rozpadającej się szopie niedaleko Southampton i był zmuszany do pracy, za którą otrzymywał tylko jedzenie. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 40-letnia ofiara pojawiła się w przychodni i opowiedziała o swojej sytuacji. Wtedy zawiadomiono odpowiednie służby. Okazało się, że Polak miał do dyspozycji jedynie plastikowy leżak. Urządzenia, z których mógł korzystać to lodówka i znajdujący się na zewnątrz grill. Poszkodowany nie miał dostępu do ogrzewania i toalety.