Papież karci księży: Nie można ustalać cennika sakramentów

– Biada tym, którzy przekształcają kościoły, domy Boże, w supermarkety. Może nawet z cennikiem za sakramenty. Tak, widziałem to kilka razy – mówił papież w trakcie homilii podczas porannej mszy świętej w kaplicy w Domu św. Marty. Jak stwierdził – zaobserwował podobne praktyki poza Rzymem. Franciszek nawiązywał do fragmentu Ewangelii św. Jana, w którym Jezus wypędza kupców ze świątyni.

– Za sakramenty trzeba płacić? – mogą zapytać niektórzy oburzeni wierni. – Nie, ale jest ofiara – stwierdził papież. Włoskie media relacjonują, że zwracając się niejako z radą do proboszczów, papież zalecił, że „jeśli wierni chcą złożyć ofiarę, która musi zostać złożona, niech umieszczą ją w skrzyneczce na dary, w tajemnicy, by nikt nie widział, ile dają” .

W homilii Ojciec Święty ponownie przestrzegł przed tym, co określał już wcześniej mianem „światowości” . W jego słowniku oznacza to pokusę przekształcenia kościołów w instytucje, które opierają się na pieniądzu. – Za pieniędzmi zawsze jest bożek, bożek zawsze jest złoty. I doprowadza do niewoli – mówił Franciszek. Podkreślił przy tym, że świątynie nie mogą być traktowane jak targowiska, powinny za to być miejscem kultu.

