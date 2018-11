Samolot linii Ryanair przejęty przez władze. 149 pasażerów musiało opuścić pokład

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 listopada na lotnisku Bordeaux-Merignac we Francji. Władze tego kraju przejęły samolot linii Ryanair. W ten sposób chciano wymusić na przedstawicielach linii spłatę dofinansowań otrzymanych w latach 2008-2009. Zatrzymana maszyna nie mogła wykonać lotu, a 149 pasażerów znajdujących się na pokładzie musiało opuścić samolot. To z pewnością pokrzyżowało ich plany, bo chociaż zapewniono im przelot inną maszyną, mieli już ponad 5 godzin opóźnienia.

Chodziło o 525 tys. euro

Francuski zarząd lotnictwa cywilnego (DGAC) podkreśla, że decyzję o przejęciu samolotu „podjęto z żalem”, ale była ona „ostatecznością”. „The Guardian” przypomina, że Komisja Europejska orzekła cztery lata temu, iż dofinansowania udzielone irlandzkim liniom ze środków regionalnych naruszały zasadę uczciwej konkurencji. Z tego powodu postanowiono zmusić Ryanaira do zwrotu funduszy.

„The Guardian” informuje, że Ryanair dzień po zamieszaniu na francuskim lotnisku wpłacił żądaną kwotę w wysokości 525 tys. euro.

