Michelle Obama wyznaje, że poroniła. „Czułam się zagubiona i samotna”

O swoich doświadczeniach Michelle Obama opowiedziała w porannym programie „Good Morning America” na antenie stacji ABC. Jak przyznała, po tym, jak straciła dziecko, czuła się „zagubiona i samotna” . – Miałam takie poczucie, jakbym zawiodła, bo nie wiedziałam, jak powszechne były w tamtym czasie poronienia, ponieważ nie mówiono o tym – stwierdziła Obama. – Zostawałyśmy same ze swoim bólem i przekonaniem, że w jakimś stopniu jesteśmy zepsute- wspominała swoje doświadczenia.

54-letnia obecnie żona byłego prezydenta USA przyznała, że przeszła procedurę in vitro, by urodzić swoje dwie córki Sashę i Malię. – Gdy miałam 34-35 lat zdałam sobie sprawę, że musimy zdecydować się na in vitro – mówiła.

Autobiografia Michelle Obamy