Lekarz wykonał eutanazję bez zgody chorej? Pierwsza taka sprawa od 16 lat

Chodzi o przypadek śmierci 74-letniej pacjentki chorej na Alzheimera. Śledczy mają wątpliwości, czy kobieta była w pełni władz umysłowych, gdy podjęła decyzję, że chce zakończyć swoje życie. Zdaniem oskarżycieli deklaracja kobiety była „niejasna i niespójna” . Prokuratura informuje, że 74-latka „regularnie twierdziła, że chce umrzeć, ale przy innych okazjach temu zaprzeczała” . Ich zdaniem na podstawie tak zmiennego zachowania nie dało się jednoznacznie stwierdzić, że chora jest w pełni świadoma wagi decyzji i tego, co tak naprawdę chce zrobić.

Z informacji przekazanych przez tamtejsze media wynika, że lekarz przed dokonaniem eutanazji nie potwierdził w ostatniej rozmowie z chorą, czy rzeczywiście chce umrzeć. Holenderska prokuratura w oświadczeniu przekazała, że przypadek, o którym mowa, zwraca uwagę na szerszy problem dotyczący eutanazji osób z demencją.

Komentując tę sprawę, minister zdrowia Holandii Hugo de Jonge stwierdził, że nie sądzi, by pojedynczy przypadek doprowadził do zmiany prawa w zakresie legalności eutanazji. Skracanie życia chorego na jego prośbę jest możliwe w tym kraju od 2002 roku. W minionym roku na eutanazję zdecydowało się niemal 7 tys. osób, co stanowi blisko 4 proc. wszystkich zgonów. Wątpliwości natury prawnej wystąpiły w 12 przypadkach, ale ostatecznie tylko w dwóch z nich zdecydowano o wszczęciu śledztwa.