Udawał kobietę, by uprawiać seks z mężczyznami. Sąd skazał go na 15 lat więzienia

Duarte Xavier w internecie przedstawiał się jako „Ana”. Za pośrednictwem aplikacji randkowych, m.in. Tindera wysyłał prowokacyjne, fałszywe zdjęcia. Liczył na to, że uda mu się namówić innych mężczyzn do odbycia stosunku płciowego. Xavier miał specjalny plan, jak nie ujawnić swojej tożsamości. Udawał, że jest zamężną kobietą i namawiał swoje ofiary, by podczas spotkania miały zasłonięte oczy. Z ustaleń śledczych wynika, że wtedy miało dochodzić do stosunków płciowych. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jeden z pokrzywdzonych zgłosił się na policję.

Poszkodowanych jest co najmniej czterech mężczyzn w wieku 26-45 lat. Xavier został uznany przez sąd winnym. Potwierdzono sześć postawionych mu zarzutów dotyczących doprowadzenia mężczyzn do kontaktu seksualnego bez ich zgody. – Udając, że jesteś atrakcyjną i żądną seksu młodą kobietą, skusiłeś ich do uprawiania seksu z tobą – mówił sędzia Michael Hunter w Kingston. – Nie okazujesz skruchy i nie rozumiesz, co czują twoje ofiary - dodał.

Jak podaje BBC, 33-latek został skazany na 15 lat więzienia. Przestępstwa, o których mowa popełnił między lutym 2016 a kwietniem 2018 roku. W tym czasie był dwa razy aresztowany, ale opuszczał więzienie po wpłaceniu kaucji.

