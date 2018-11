32 plaże, tysiące osób, słynny reżyser. Poruszający hołd dla ofiar I wojny światowej

Tragedia I wojny światowej stała się doświadczeniem wielu społeczeństw Europy. Brytyjczycy w niezwykły sposób oddali hołd swoim bohaterom, którzy ponad 100 lat temu ruszyli do walki, by już nigdy z niej nie wrócić. Koordynatorem projektu „Pages of the Sea” jest słynny reżyser Danny Boyle.

Projekt „Pages of the Sea”. Tak Brytyjczycy uczcili ofiary I wojny światowej. Podczas gdy Polska 11 listopada świętuje raczej jako symboliczny dzień odzyskania niepodległości, na całym świecie ten dzień obchodzony jest jako data zakończenia I wojny światowej. Dla upamiętnienia podpisanego nad ranem 11 listopada rozejmu w Compiegne, do Francji przybyli przywódcy, w tym kanclerz Angela Merkel i prezydent Donald Trump. O licznych ofiarach I wojny światowej pamiętają także Brytyjczycy. W nietypowy sposób poległych postanowił uczcić reżyser i zdobywca Oscara Danny Boyle. Pod jego kuratelą na 32 plażach Wielkiej Brytanii zaplanowano niezwykły projekt. „Są tu, a za chwilę ich nie ma” Z pomocą 160 artystów i niezliczonych wolontariuszy przez około 100 godzin w piasku powstawały portrety bohaterów, którzy zginęli podczas wojennej zawieruchy. W symboliczny sposób upamiętniono też tysiące żołnierzy, którzy ruszyli do walki na kontynent i tam stracili życie. Wśród osób, których podobizny znalazły się w powiązanych z ich życiem miejscach, są m.in. sufrażystka Elsie Maud Inglis, Walter Tull, pierwszy czarnoskóry dowódca i poeta wojenny Wilfred Owen. Tworzeniu ich portretów towarzyszyły poświęcone ich czci uroczystości, połączone m.in. z czytaniem poezji. Jak podkreślają twórcy, efemeryczne podobizny w piasku oddają ulotność życia tych, którzy w młodym wieku polegli w walce. – Są tu, a za chwilę ich nie ma. Zupełnie jak w życiu – komentował Boyle. Czytaj także:

