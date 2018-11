Co najmniej 42 ofiary śmiercionośnych pożarów w Kalifornii. „Czasami znajdujemy tylko fragmenty kości”

Straż pożarna podała, że w sumie zniszczonych do tej pory zostało 7 177 budynków. W samym pożarze Camp Fire, który trawi obszary Butte, zginęły 42 osoby. Do tej pory żywioł pochłonął 47 348 hektarów Kalifornii Północnej. Szeryf hrabstwa Kory Honea przekazał, że jest to „najbardziej śmiercionośny pożar w historii Kalifornii” .

Honea poinformował, że w ruiny zmieniło się miasto Paradise, znajdujące się na północy stanu. Pracuje tam obecnie pięć zastępów poszukiwawczych. Podał, że utworzone zostały specjalne mobile laboratoria, aby pomóc w identyfikacji ofiar, jednak – jak zaznaczył – czasami służby znajdują tylko „kości lub fragmenty kości” .

Ogień szaleje także w hrabstwach Los Angeles i Ventura, zagrażając ponad 57 tys. budynkom w Kalifornii Południowej. Na tę chwilę pożar strawił tam około 37 63 hektarów. Wiele luksusowych rezydencji spłonęło w Malibu.

Trzeci pożar zwany Hill Fire, który szaleje niedaleko Woolsey Fire, pochłonął na tę chwilę 1833 ha.

