Kim Basinger straciła dom w Kalifornii. Dramatyczna relacja jej córki

Kim Basinger to kolejna znana osoba, która straciła swoją posiadłość w Kalifornii przez szalejące tam pożary. Jak podaje CNN, w wyniku działania żywiołu zginęły już 42 osoby.

O tym, że dom kobiety spłonął poinformowała za pośrednictwem Twittera jej córka Ireland Baldwin. 11 listopada amerykańska modelka i aktorka ze szczegółami opisała to, co ją spotkało, kiedy pojechała zobaczyć, jak wygląda teren, gdzie stał dom jej matki. Baldwin przyznała, że próbowała dostać się do środka, ale nie została wpuszczona przez służby. „Oficer zatrzymał mnie, ponieważ ten adres nie widnieje w moim dowodzie osobistym. Dosłownie oskarżył mnie o próbę zrabowania budynku i groził, że zostanę aresztowana, jeśli nie opuszczę tego miejsca” –pisała 23-latka. W swoich wpisach potwierdziła również, że dom, który spłonął znajdował się w Malibu i należał do Kim Basinger oraz jej partnera.

„Woolsey Fire”

Pożary w Kalifornii szaleją od ubiegłego tygodnia. Fatalna sytuacja jest m.in. w miasteczku Paradise. Całkowicie spłonęła posiadłość piosenkarza Roberta Thicka, autora przeboju „Blurred Lines”. Zniszczeniu uległa także posiadłość Camille Grammer, gwiazdy „The Real Housewives of Beverly Hills”. Według CNN swoje domy mieli także stracić Miley Cyrus, Neil Young i Shannen Doherty.

