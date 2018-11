Napisy „Nazi Raus” i „Antifa” na polskim kościele. „Jesteśmy zszokowani”

O sprawie poinformowała kanadyjska stacja Global News. Parafia św. Kazimierza w Vancouver gromadzi mieszkających tam Polaków. W niedzielny poranek po przyjściu przed kościół odkryli, że ktoś na fasadzie namalował antyfaszystowskie napisy. Obok haseł „Nazi Raus” czy „Antifa” pojawiło się także „Witamy uchodźców”. Nieznani sprawcy namalowani także przekreślony na czerwono symbol Obozu Narodowo-Radykalnego.

„Nie jesteśmy faszystami”

Polacy nie kryją zdziwienia tym, co zaszło. – Jesteśmy zszokowani – przyznał jeden z parafian. – To dla nas duże rozczarowanie, ponieważ w tym dniu obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości – dodał. W poniedziałek policja w Vancouver poinformowała, że w sprawie wszczęto dochodzenie, a do współpracy zaproszono przedstawicieli parafii.

Kanadyjscy dziennikarze spekulują, że namalowane hasła mogą mieć związek z niedzielnym marszem, który odbył się w Warszawie. W stolicy Polski pojawili się wówczas przedstawiciele radykalnych środowisk. Parafianie z Vancouver nie chcą jednak, by kojarzono ich z takimi osobami. – Nazywanie nas faszystami jest dla nas czymś bardzo złym – przyznała jedna z osób. – Wielu ludzi wokół używa słowa „faszysta” w odniesieniu do Polaków. Nie jesteśmy faszystami. Jesteśmy Polakami, którzy walczą z faszystami. Jesteśmy uchodźcami, przyjechaliśmy tutaj z komunistycznego kraju dla wolności. Nie dla nazizmu – dodał ktoś inny.