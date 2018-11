Alibaba otwiera w Belgii swoje centrum na Europę

Jak podaje delano.lu powołując się na lokalne media, firma otworzy swoje centrum europejskie w Liege, w Belgii. Terry von Bibra, europejski dyrektor generalny chińskiego giganta poinformował, że „po przeanalizowaniu uzyskanych przez firmę wyników, rozważy stworzenie drugiego i trzeciego centrum w Europie w nadchodzących latach”.

Szansa na nowe miejsca pracy

Holding współpracował z urzędnikami z Liege, aby znaleźć odpowiednie miejsce dla centrum. Ma ono mieć powierzchnię 380 tys. metrów kwadratowych. Liege położone jest około 160 km na północny zachód od Luksemburga. To miasto dołącza do międzynarodowych centrów dystrybucji Alibaba, które są już w Dubaju, Hongkongu czy Moskwie. Dzięki tej inwestycji powstanie również wiele nowych miejsc pracy. Co ciekawe, w Dniu Singla (11 listopada), sprzedaż w firmie Alibaba przekroczyła 30 miliardów dolarów.

