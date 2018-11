Na Instagramie pokazuje swoje „powolne umieranie”. 27-latka walczy o eutanazję

Pochodząca z Australii kobieta przy pomocy swojego partnera prowadzi profil na Instagramie. Zdjęcia, które publikuje w sieci, odbiegają od tych, do jakich przyzwyczajeni są użytkownicy mediów społecznościowych. Holly Warland postawiła sobie bowiem za cel pokazanie, jak wyglądają realia nieuleczalnie chorej osoby. „Jestem brutalnie szczera i otwarta w moich zdjęciach, ujawniając aspekty życia niepełnosprawnej osoby, o których wielu z was nie słyszało” – pisze w serwisie Boredpanda.com Holly. Swój post zatytułowała: „Dokumentuję swoje powolne umieranie na skutek rzadkiej choroby, żeby pokazać, dlaczego eutanazja powinna być legalna” .

Galeria:

Holly Warland. Na Instagramie chce pokazać, dlaczego eutanazja powinna być legalna

Australijka dowiedziała się, że cierpi na rzadki rodzaj dystrofii mięśniowej w wieku 11 lat. Z powodu choroby musiała porzucić marzenia o doktoracie, a z czasem także pracę na uniwersytecie. Holly tłumaczy, że zdecydowała się na prowadzenie profilu na Instagramie, bo zauważyła w sieci „brak prawdziwiej reprezentacji osób z poważną niepełnosprawnością” . Drażniło ją to, że każdy chory, który stawał się osobowością w mediach społecznościowych, zaliczany był do kategorii „inspiracji” . Ona postanowiła pokazać, co tak naprawdę oznacza postępująca choroba – zanik mięśni – i jak wygląda fizyczność osób niepełnosprawnych.