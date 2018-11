Ksiądz zrobił „powóz” z Porsche. Samochód ciągnęły dzieci

Do zdarzenia doszło podczas uroczystości obrania parafii w Żebbug w środkowej części największej wyspy Gozo na Malcie przez 47-letniego księdza Johna Sultana. Po uroczystej mszy świętej zorganizowano specjalną procesję ulicami miasta. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać duchownego siedzącego w srebrnym samochodzie marki Porsche boxer s. Samochód jest ciągnięty przez grupę około 50 dzieci, w zdecydowanej większości chłopców. Choć okoliczni mieszkańcy wiwatowali na widok hierarchy, kiedy filmik trafił do sieci, pojawiło się wiele głosów oburzenia. Internauci zarzucali nowemu proboszczowi wywyższanie się ponad wiernych i wykorzystywanie dzieci. Przypominali także słowa papieża Franciszka o tym, że księża nie są baronami, powinni żyć skromnie i kierować się zasadą ewangelicznego ubóstwa.

Po fali krytyki, która spadła na ks. Sultana, duchowny postanowił zabrać głos w tej sprawie. W rozmowie z dziennikarzami Times of Malta przyznał, że nie widzi nic złego tym co się stało. – Niektóre komentarze są po prostu nie w porządku. Tym bardziej, że wiele z nich zostało wyrwanych z kontekstu – stwierdził.

