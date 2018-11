Alarmujące wyniki badań. Bakterie kałowe w paczkowanych sałatach

Zespół badaczy z Instytutu im. Juliusa Kuehna w Brunszwiku w Niemczech zakupił 24 rodzaje sałat gotowych do spożycia (mieszanki sałat liściastych, rukoli i zielonej kolendry), które są pakowane w plastikowe torebki. Tego typu produkty bez trudu znajdziemy w niemal każdym supermarkecie i większym sklepie spożywczym. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że choć produkty pochodziły od rożnych producentów, we wszystkich próbkach stwierdzono obecność bakterii kałowych, które jest odporna na działanie antybiotyku – tetracykliny.

Dr Kornelia Smalla z zespołu badawczego podkreśliła, że choć koncentracja bakterii jest stosunkowo niska, to może ona być groźna dla kobiet w ciąży i osób, które mają obniżoną odporność z powodu schorzeń lub wieku. Badaczka dodała, że spożycie sałat coraz częściej prowadzi do chorób, których leczenie jest trudne, ponieważ są one odporne na antybiotyki. Kiedy bakterie po spożyciu sałaty trafią do naszych jelit, mogą przenosić geny odporności także na inne mikroorganizmy co sprawi, że również one będą odporne na działania antybiotyków. W związku z tym naukowcy radzą, by zamiast krojonych, pakowanych sałat kupować sałaty w główkach luzem i bardzo dokładnie myć je przed spożyciem wodą pitną.

Czytaj także:

TVN24: Wiceszef policji trafił do szpitala po marszu w Warszawie. Przeszedł poważną operację