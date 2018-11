Szokujący raport nt. działań CIA. Agenci używali „serum prawdy” podczas przesłuchań

Jak podaje CNN, 90-stronnicowy raport został opublikowany dzięki staraniom Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich (ACLU). Dokument przez lata pozostawał ściśle tajny, a jego lektura dostarcza szokujących informacji na temat metod stosowanych przez CIA. Okazuje się, że kluczową rolę przy wypracowywaniu tych technik odegrało Biuro Usług Medycznych, funkcjonujące w ramach agencji wywiadowczej. – Ujawniono, że lekarze CIA podawali „serum prawdy” więźniom w ramach utrzymywanego w sekrecie Projektu Kuracji – powiedział Dror Ladin z ACLU.

Stosowanie podczas przesłuchań

CIA podtrzymuje, że agencja traktowała „serum prawdy” w kategoriach leku „wartego przetestowania”, o ile zyskałby jednoznaczną sankcję prawną. Ostatecznie nie poproszono jednak prawników rządowych o zatwierdzenie stosowania tego narkotyku. – CIA badała zapisy na temat dawnych sowieckich eksperymentów z udziałem narkotyków, a także słynnego programu MK-Ultra, który obejmował przeprowadzanie doświadczeń z użyciem leków na nieświadomych tego osobach – podkreślił Ladin.

Wspomniany lek przeznaczony był do stosowania przy stanach lękowych, ale personel medyczny CIA uznał, że można podawać go więźniom, by w ten sposób wpływać na stan ich umysłów podczas przesłuchań i skłaniać do podawania faktów. Podkreślono, że „serum prawdy był jedną z najbezpieczniejszych i najłatwiej odwracalnych benzodiazepin” oraz zapewniało „pewną amnezję, czasem pożądany efekt drugorzędny”.

W ujawnionym dokumencie zaznaczono, że lekarze związani z programem borykali się z dylematami natury etycznej. Część z nich podczas obserwacji więźniów starała się wyszukiwać powody, dla których nie powinny im być podawane narkotyki. Dodano jednak, że lekarze mieli także wpływ na decyzje o zamykaniu więźniów w pudłach wielkości trumny. CIA odmawia komentarzy na temat opublikowanego dokumentu. Z kolei ACLU twierdzi, że ujawnione rewelacje pokazują, że „CIA pozostawiły po sobie ślad w postaci połamanych ciał oraz straumatyzowanych umysłów” .

